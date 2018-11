Microsoft enviará al mercado una Xbox One sin lector de discos en 2019

Estamos atravesando días de asombrosas noticias en la industria del videojuego. De acuerdo a información de Thurrott, medio especializado en tecnología y en Microsoft, la empresa estaría colaborando en una Xbox One sin lector de discos que aparecería el siguiente año.

El movimiento tendría com foco principal potenciar el mercado digital y servicios propios como el Xbox Game Pass, haciendo una prueba para lo que podría aparecer en años venideros. La nueva consola pertenecería a la familia Xbox One y no tendrá ninguna relación con Scarlett, la máquina (o máquinas) de nueva generación en las que la empresa lleva meses ocupándose.

"Dis-to-digital"

La compañía empezará un programa "disc-to-digital" por el cual los usuarios puedan transformar sus videojuegos físicos al formato digital, trasladando el juego a las tiendas y centros con disposición a tal efecto. Faltaría conocer si esta iniciativa alcanzará a todo el mundo o si, como el programa de suscripción a la consola y su catálogo, estará disponible únicamente en zona estadounidense.

Un beneficio que aparecerá con esta nueva filosofía será la reducción de su precio de venta: según Thurrott, este es uno de los principales motivos de la empresa detrás de esa Xbox One sin lector de discos y que lo que se busca es reducir hasta 100 dólares el precio final, logrando que esta versión se encuentre aproximadamente en los 200 dólares y llegando a ser la máquina de actual generación más asequible del mercado.