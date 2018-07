Microsoft México tiene nuevo director general

Microsoft México informó que Enrique Perezyera sustituirá a Jorge Silva como director general de la empresa.

Un comunicado difundido por la compañía describe al nuevo director como un ejecutivo con amplia experiencia en creación y desarrollo de negocios en nube. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de Senior de SugarCRM.com, presidente de Salesforce.com Latinoamérica y diversos cargos en PeopleSoft, IBM Corporation y Hewlett Packard.

“Estoy encantado de unirme al equipo de Microsoft. Esta oportunidad es la más importante en mi vida profesional y la asumiré con franqueza e ingenio. Me siento muy emocionado de comenzar este viaje, en el que pondré todo de mi parte para ayudar a nuestros clientes y socios a desencadenar el potencial de las soluciones de nube de Microsoft” Enrique Perezyera

El presidente de Microsoft Latinoamérica brindó unas palabras de bienvenida para Enrique, destacando su experiencia en beneficio de la compañía.

Jorge Silva, manifestó que abandona Microsoft debido a proyectos personales que estará realizando en Colombia, pero dijo seguir fiel a la misión de la empresa.

“Trabajar en Microsoft ha sido un privilegio y una bendición; no podría estar más agradecido. Ahora que he decidido dejar la compañía y reorganizar prioridades, pensar más en la familia y comenzar un nuevo camino, voy a aplicar mi aprendizaje y experiencia en nuevos horizontes. Me voy a Colombia a emprender, pero seguiré fiel a la misión y los valores de esta gran compañía”.