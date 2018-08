México sede del mundial de robótica 2018

Frida Sosa, Ángel Berdeja, Herman Sánchez, Santiago García y Jorge García son los representantes de México en el mundial de robótica FIRST Global Challenge 2018, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en la Arena Ciudad de México.

El equipo mexicano se integra por estudiantes del Tec de Monterrey campus Ciudad de México y Chihuahua, que estarán disputando el reto llamado 'Impacto Energético' con jóvenes de entre 14 y 18 años de más de 190 países.

El reto consiste en construir un robot para alimentar plantas de energía a escala, activar fuentes de energía sustentable y desarrollar una red de transmisión eléctrica de manera óptima.

Víctor Gómez, con Ingeniería Robótica Industrial en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una maestría en Ingeniería en Mecánica Avanzada y Robótica en Japón, estará guiando a los jóvenes durante la competencia.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) organiza por segunda ocasión el reto enfocado en uno de los 14 grandes desafíos identificados por las academias nacionales de ingeniería de los Estados Unidos, el Reino Unido y China.

México presente en el mundial de robótica 2018

FIRST Global, fundada por el inventor filantrópico Dean Kamen, se trata de una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos,que tiene la finalidad de despertar interés en la innovación científica, tecnológica y el liderazgo entre la juventud del mundo para que cada niño tenga la oportunidad de obtener las habilidades necesarias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

“Al unir a los futuros líderes de STEM del mundo en un ambiente colaborativo que les enseña a comunicarse, cooperar y trabajar juntos utilizando las herramientas de la ciencia y la ingeniería, ganarán la confianza mutua que mejora de una manera más real la comunidad global a pesar de las diferencias y nociones preconcebidas”, declaró Dean Kamen.

Durante tres días más de mil 300 jóvenes, competirán para encontrar la solución de problemáticas actuales a través de la robótica.