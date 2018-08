Marte es inhabitable aunque tenga agua

Luego de que se confirmara la existencia de agua en Marte, surgieron especulaciones acerca de la posibilidad de habitar en ese planeta. Sin embargo, un estudio de la NASA descarta todas las teorías debido al entorno del planeta.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), explicó que Marte no retiene suficiente dióxido de carbono, su capa atmosférica es muy delgada y fría para soportar agua líquida.

Una propuesta para crear un entorno similar a la Tierra es la terraformación, en la que se tendrían que liberar “gases de efecto invernadero” por su capacidad de atrapar calor y calentar el clima de manera que la atmósfera quede más espesa y la temperatura se eleve para que el agua líquida sea estable en la superficie.

La NASA detalló que aunque existen cantidades considerables de hielo de agua en Marte, este no puede usarse para crear vapor de agua.

“Nuestros resultados sugieren que no hay suficiente CO2 fueron el gas que se pone en la atmósfera restante en Marte para facilitar un calentamiento significativo de efecto invernadero.

Además, la mayor parte del gas de CO2 no es accesible y no se pudo movilizar fácilmente. Como resultado, la terraformación de Marte no es posible con la tecnología actual”