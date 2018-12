Los datos de 100 millones de usuarios de Quora en peligro por hackeo

Es una realidad que tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a convivir con las brechas de seguridad. Si los datos de una persona no han sido expuestos todavía es o porque no se tiene mucha presencia en servicios en línea, o porque es un verdadero afortunado. Luego de la filtración de datos de 500 millones de clientes del gigante hotelero Marriot, hoy es el turno de preguntas y respuestas Quora quien asegura haber expuesto los datos de 100 millones de usuarios.

Así lo comunica la misma empresa a través de un comunicado, además de por medio de un mensaje de correo electrónico a todos los afectados.

Comunida de la compañía

"Recientemente nos hemos dado cuenta de que algunos datos de usuarios han sido comprometidos por un acceso no autorizado a nuestros sistemas por una tercera parte maliciosa. Estamos notificando a los usuarios de Quora. Hemos tomado medidas para contener la situación y estamos trabajando para prevenir este tipo de eventos en el futuro."

Dentro de la información que fue expuesta están detalles de la propia cuenta como nombre, email o contraseñas cifradas incluyendo todo el contenido de la misma cuenta, así como los comentarios, preguntas y votos tanto públicos como privados. El contenido anónimo no entra, ya que no está vinculado a las cuentas. En la compañía no almacenan datos bancarios de ningún tipo.

La empresa asegura que poseen conocimiento desde el 30 de noviembre y que a pesar de que todavía están en un proceso de evaluación, brindan instrucciones a los usuarios que desean borrar su cuenta y toda la información que se encuentre relacionada. Para quienes lo desean, también pueden hacer una copia de esta solicitándolo en [email protected]

Cabe mencionar que para ingresar a Quora y a pesar de que las contraseñas se encuentren cifradas, estas han sido invalidadas y se deben restablecer. Lo recomendable sería que también se modifique en el resto de servicios en los que se comparta esta contraseña.

