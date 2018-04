Los cometas de Fortnite. ¿Qué es lo que Epic Games planea?

Fortnite el juego Free to play (F2P, Gratis) más popular del momento lo puedes encontrar en casi cualquier plataforma actual excepto Android y Linux por ahora, pero bueno ya debes de saber de qué trata el juego si no esta nota no te interesaría, seguro has visto videos del juego o incluso probado tú mismo digo hasta artistas como Drake lo han jugado mientras lo transmiten en Twitch y si no es así pues bajo que roca vives patricio.

De lo que vengo a hablar es de lo que está pasando dentro del juego esta temporada, estoy hablando de las apariciones de cometas durante las partidas y lo que los fans especulan que Epic Games trama con estas apariciones.

La temporada 3 ya lleva un mes que empezó y está próxima a terminar, esta temporada tuvo una temática de odisea espacial y a Epic le pareció divertido incluir poco a poco una serie de cometas que aparecerían en el cielo durante las partidas.

Todo empezó con la aparición de una pequeña luz en el cielo la cual no estaba completamente estática parecía que se desplazaba por el mapa. Esto ocurrió cerca del primero de abril, día que es considerado como día de los inocentes en diferentes países incluido los Estados Unidos de América, país del que es originaria la empresa Epic Games desarrolladora de Fortnite. Por lo que muchos creyeron que se trataba solamente de una broma.

Una luz en el cielo. pt1.

Una luz en el cielo. pt2.

Conforme pasaba el tiempo esta luz se hacía más grande y visible así que los jugadores empezaron a preguntarse si era parte de algún evento de temporada y los foros de Epic y Reddit se llenaron de preguntas y especulaciones. Inclusive paginas como Kotaku trataron de conseguir información de Epic y ellos respondieron con una solo imagen.

Respuesta de Epic Games a Kotaku.

Entre todas las preguntas y teorías hubo una de la que la mayoría habla, es la de que el cometa caerá en uno de los mapas llamado Tilted Towers y que esa zona se convertiría en un gran cráter, para después al inicio de la siguiente temporada dar lugar a nuevos mapas. Se sabe que a Epic le gusta rondar por Reddit y sus foros para recopilar ideas de los jugadores e incorporarlas en el juego, pero la idea de que eliminen un mapa de esa manera considerando que no lleva mucho tiempo en el juego parece muy extraña. También hay que considerar que parte de los stickers desbloqueables, se incluyeron 3 que dan entender que el cometa caerá y son un huevo, un dinosaurio y una explosión.

Mientras los días pasen más cercanos estaremos a conocer los planes de Epic, lo que sí sabemos es que ahora aparecen más de un cometa y algunas veces uno se convierte en meteoro, se ve caer y desintegrarse o solo desaparecer de la vista, cosa que sucede en todos los mapas no solo en Titled Towers.

Cometas en Fortnite.

Lo que si podemos ver es como Epic disfruta jugar con los sentimientos de sus jugadores, acaba de liberar un gran parche para el juego que incluye un cambio en Titled Towers, se agregaron algunos elementos en el techo de un edificio, estos elementos parecen dar la ilusión de que un cazador de teorías de conspiración acampo en ese techo y la teoría que caza es la del cometa. Se puede observar más referencias a las teorías de los jugadores, pero una cosa que llamo la atención fue un letrero que tiene tachada la palabra hoy y debajo de esta dice mañana, este letrero hace alusión a una de las creencias de los jugadores de que Titled Towers iba a ser destruido hace un par de días y muchos jugadores entraron a ver si caía el cometa, pero no fue así.

Campamento en el techo.

Telescopio apuntando al cometa.

Edificios dentro de un corazón naranja.

Meteoro cayendo.

UFO en un corazón rosa.

Letrero con la palabra hoy tachada y la palabra mañana escrita abajo.

Incluso hubo jugadores que hartos de esperar a que suceda decidieron destruir ellos mismos todas las estructuras del mapa, así que se pusieron de acuerdo en Reddit de usar el skin de default y entrar al juego el mismo día a la misma hora y en vez de jugar la partida normal y matarse entre ellos se dieron a la tarea de destruir con los picos para recolectar materiales todo y matar a los que no tuvieran el skin o no se unieran al tren del mame para destruir todo. Claro hubo quienes al entrar no sabían lo que pasaba mataban a alguien y los acribillaban los demás, hubo algunos que se unieron a la destrucción y quienes aprovecharon la situación para camuflarse y matar otros jugadores desprevenidos para al final ser descubiertos.

Una vez terminada la destrucción total del lugar se pusieron a construir pirámides y se pusieron a bailar para dar sus respetos al mapa hasta que la tormenta los alcanzo a todos y los mato lentamente.

Bueno por lo que sabemos Epic tiene un gran plan para los cometas que posiblemente revelaran cuando salga la siguiente actualización del juego en estos días y veremos como sucede al llegar al final de la temporada, podría ser que las teorías locas de los jugadores no estén tan lejos de la verdad, unos chicos revisaron el código del juego y encontraron líneas de código que generan una clase de evento y reacción sobre los mapas con relación a meteoros podría ser que realmente los cometas caerán aunque no solo en Titled Towers si no en todos los mapas.

¿Ustedes que creen que pase?

¿Están emocionados por que ya pronto sabremos el gran misterio detrás de estos cometas?

Yo espero que no termine siendo una gran broma y ocurra algo Épico.