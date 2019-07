Llega la nueva consola de Nintendo más pequeña: Switch Lite

Nintendo ha presentado de forma oficial, y sorpresiva, la nueva consola Switch Lite, que llega a confirmar muchos rumores sobre esta pequeña y ligera versión.

Tal como lo dice su nombre, Nintendo Switch Lite es más ligera que la versión original, mide 21 centímetros de largo por 9 de alto, con una pantalla más pequeña de 5.5 pulgadas con una resolución de 720p, comparado con las 6.2 pulgadas de su antecesora.

La consola está completamente dirigida a los videojuegos portátiles, ya que no se podrá conectar a una pantalla externa, ni tampoco se podrán quitar los Joy-Cons, pero se mantiene la distribución de los botones y puertos.

Destaca su autonomía, pues Nintendo asegura que puede durar de 3 a 7 horas de juego, cuenta con bocinas estéreo y hasta 32 GB de almacenamiento interno, expandible con microSD.

Es importante mencionar que aunque el catálogo de videojuegos es atractivo para los usuarios, no todos tienen compatibilidad con el Switch Lite. Esto se debe a que algunos títulos no están optimizados para ser portátil, y al no poderse retirar los Joy-Cons, esto es un requerimiento fundamental.

Sin embargo, se podrá conectar un par de Joy Cons a través de Bluetooth, sobre todo para aquellos juegos en que se utiliza el sensor infrarrojo y el motor de vibración HD Rumble.

Precio de lanzamiento de Switch Lite

El próximo 20 de septiembre, la consola llegará al mercado de Estados Unidos y tendrá un costo de 200 dólares. Para México y América Latino su arribo sería un mes más tarde, en octubre de este 2019, pero no se especifican los detalles del precio.

Los colores disponibles serán amarillo, gris y turquesa, así como una edición especial de Pokémon Sword and Shield.

Mejoras en Nintendo Switch

Por su parte, la Nintendo Switch original recibirá mejoras, después de dos años y medio de haber salido al mercado, según reporta The Verge.

Nintendo envió una serie de archivos a la FCC, el regulador de Estados Unidos, para conseguir su aprobación al nuevo modelo.

"Hemos cambiado los siguientes puntos del modelo original. Cambio del tipo de SoC. Cambio del tipo de memoria NAND. La placa de la CPU se ha cambiado debido a los componentes mencionados", dicta el documento.

La compañía podría incluir procesadores que optimicen el consumo de energía en la consola original, y lo mismo puede ocurrir con el almacenamiento interno.