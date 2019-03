Ligar tu número de teléfono a facebook, es un arma de doble filo

Una de las mejores formas para mantener una cuenta de Facebook libre de hackeos es activar la verificación de dos factores (2FA), lo que requiere una sincronización con el propio número telefónico.

Pero no todo mundo sabe que, una vez que se realiza la sincronización correspondiente para activar este segundo nivel de seguridad, es posible encontrar a cualquier persona en la red social por medio del número telefónico que haya registrado.

Una vez activada la verificación 2FA, no se puede desactivar la opción nunca más. Se debe añadir el número telefónico obligadamente y ahora cualquiera podrá buscar a una persona en Facebook con su número.

Usuarios de la red social, indignados, han reportado que la opción no solo no puede ser desactivada, sino que tampoco se puede modificar el grupo de personas que pueden o no encontrarlos a través de su número telefónico.

Mientras que es posible esconder el número telefónico del perfil para que nadie pueda verlo en el perfil, esto no evita que ese perfil sea encontrado por medio de su teléfono.

Además, funciones como la sincronización de contactos de Facebook con los de un smartphone personal por medio de WhatsApp o Messenger agregan el número de personas en la libreta de contactos que no necesariamente lo han dado a Facebook voluntariamente.

En 2017, una reportera de The Telegraph describió sentir ‘alarma’ por la capacidad de búsqueda de su propio perfil con su número telefónico, pues ella nunca ‘accedió a dar a Facebook su número’

Parece que la única opción para desactivar la función de búsqueda por número telefónico sería eliminarlo por completo, o cambiar de línea. Aunque esto eliminará también la capacidad para proteger la cuenta con 2FA.

Para mitigar los daños hay que acceder a Configuración, dentro de la sección de privacidad, se puede decidir sobe quiénes pueden encontrar al usuario a través del teléfono. Las opciones, sin embargo, solo son ‘Todos‘, ‘Amigos de amigos‘ o ‘Amigos‘, lo que significa que no puede ser desactivado al 100 por ciento.

Por su parte, Facebook respondió a numerosas quejas de usuarios sobre la función y no estableció ningún comentario específico, haciendo público que no le ve problema alguno.