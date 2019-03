Las Smart TV también sufren ataques cibernéticos

Quizá no lo sabías pero las pantallas con más tecnología o Smart TV han comenzado a ser víctimas de ciberdelitos, de hecho de acuerdo con ESET, compañía de detección de este tipo de delitos señala que van en aumento.

ESET junto con la información compartió varias medidas preventivas para reducir los ataques a estos equipos y evitar el robo de datos personales.

Aquí algunas medidas:

Contar con alguna solución de seguridad

Esto para protección contra amenazas para Smart TV, en especial a aquellas basadas en Android, además de módulos capaces de prevenir infecciones por malware y de detectar páginas fraudulentas y bloquearlas.

Protección de los puertos USB

La razón de esto es para evitar que los códigos maliciosos puedan colarse mediante estos conectores por extraños.

Reforzar los ajustes del dispositivo

Con ello se asegura no dejar huecos de seguridad; es una de las primeras precauciones a tomar al adquirir un televisor inteligente.

Verificar aplicaciones

A la hora de configurar la seguridad de un dispositivo de streaming, no deben mostrar las contraseñas, crear perfil restringido, automatizar las actualizaciones, configurar la Google Play Store, deshabilitar la depuración y la recolección de datos por defecto.

Si bien el configurar de manera correcta el dispositivo ayuda, no alcanza si no se construye un entorno de red seguro, pues es importante asegurarse de que el router utilice protocolos seguros y credenciales fuertes, y que su firmware no presente vulnerabilidades.

De manera física igual se debe proteger, salas de espera de oficinas o espacios públicos, se debe tener en cuenta la protección de las entradas físicas del dispositivo, tanto de red como de USB.

Se puede activar la protección mediante soluciones de seguridad o, en el caso de las TV boxes, en cajas acrílicas con cerrojo.