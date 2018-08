La razón de la nueva reacción de avión en Facebook

Este martes diversos usuarios de Facebook quedaron fascinados al ver que una 'reacción oculta' fue habilitada. Este emoji particular no se parece a ninguno de los que estamos acostumbrados: un emoji de avión, que rápidamente fue bautizado como 'me aviona'.

En lugar de aparecer “me gusta/encanta/divierte/sorprende/entristece/enoja” solamente aparece la palabra "Reacción".

Aún más curioso resultó ser que no todos los usuarios tenían la opción de utilizar la reacción, ya que el emoji de avión solamente aparecía en los teléfonos Android luego de que actualizaron su aplicación, pero esto no quiere decir que es una nueva función de Facebook.

De acuerdo con algunos portales como Fast Company, la reacción del avión fue un error interno de Facebook por lo que no se sabe por cuánto tiempo estará disponible.

“Se creó como parte de un hackathon de un empleado y no se autorizó su uso. Nuestras disculpas”

Algunos portales ya han realizado sus propios tutoriales para poder obtener este avión dentro de sus reacciones de Facebook. Solamente está disponible para los teléfonos Android, y aún deberás de correr con suerte, ya que no todos los Android pueden sacar la reacción, de acuerdo con sondeos solamente uno de cada tres puede tener acceso a este bug.

1. Escribe en un post cualquiera el hashtag #AddPlaneReaction.

2. Sin salir del comentario, habilita los botones de reacciones de “Me gusta”.

3. Justo donde se encuentra la reacción “Me enoja”, ahora se encuentra “Reacción”.

4. Escoge este nuevo botón para que aparezca el pequeño avión.

Si los pasos son algo confusos, este es un video de un usuario sobre cómo habilitar "me aviona”:

Coincidentemente, la reacción surgió el mismo día en que hubo un accidente aéreo en el estado de Durango, afortunadamente no hubo víctimas mortales.

En redes sociales los usuarios realizaron diversos comentarios que usaron la reacción pero Facebook aclaró que al tratarse de un hackathon, solo fue una desafortunada coincidencia que surgiera eses mismo día.