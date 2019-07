La caída de WhatsApp y otras cinco razones para usar Telegram

Después de la caída a nivel mundial que presentó WhatsApp, al no cargar imágenes y videos, muchos usuarios comienzan a darle una oportunidad a Telegram que, aunque no es una aplicación nueva, ofrece al menos cinco herramientas muy útiles que no se encuentran en WhatsApp.

Eliminar chats en el teléfono de contactos

Desde marzo de 2019, Telegram integró una herramienta para eliminar todo rastro de alguna conversación, incluyendo el teléfono de la persona con la que se tiene el chat.

Para realizar esta limpieza basta con un click en la función ‘Unsend anything’ y listo, el chat será eliminado de ambos dispositivos.

La herramienta llegó como una extensión de "unsend" que se lanzó hace dos años y con la que se programan los minutos u horas para que las imágenes o videos se borren de forma automática, algo similar a lo que sucede en Snapchat.

Unsend anything llegó adicionalmente para eliminar de inmediato cualquier contenido y con la posibilidad de borrarlo también en otros teléfonos

Grupos cercanos

Telegram permite a los usuarios unirse a grupos cercanos a su geolocalización. Esta opción solamente está disponible para aquellos grupos públicos, por lo que las pláticas familiares pueden permanecer en configuración privada.

De cualquier modo, se debe solicitar el ingreso a los chats grupales, una herramienta muy útil para aquellos negocios que desean llamar la atención de las personas para promocionar o vender productos.

Controla el reenvío de mensajes

La opción de seleccionar las personas que pueden o no reenviar tus mensajes se integró este año, así como la posibilidad de saber quién es el autor (el usuario o cuenta) de la cadena o mensaje que se reenviaron.

También se puede bloquear a a usuarios específicos para que los mensajes no se reenvién a otros contactos.

Ocultar número de teléfono

Es muy común que las personas puedan realizar llamadas o compartir números de teléfono gracias a las aplicaciones de mensajería instantánea. Es por eso que Telegram permite al usuario mantenerlo oculto.

Si algún usuario encuentra tu cuenta en algún grupo o se comparte tu contacto, podrá escribirte a través de la aplicación pero no conocerá los números de tu línea teléfonica si no lo deseas.

Varias cuentas

Con Telegram se puede tener diferentes cuentas con el mismo número de teléfono, de manera que se puede elegir chatear desde una cuenta personal o desde algún otro perfil. Una opción ideal para pasar lejos de la oficina el fin de semana.