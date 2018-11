La PlayStation 5 muy cerca de salir al mercado

Sony dio a conocer la semana pasada que no tendrá participación en el E3 2019. No es algo sin importancia, debido a que PlayStation había acudido cada año desde la primera edición en 1995. A esta inesperada noticia se integra otra conocida tiempo atrás, ya que tampoco llevarán a cabo PlayStation Experience en diciembre. Varias personas tienen la creencia de que la compañía nipona está atravesando un momento negativo, pero la verdad es que ya están enfocados en su consola de próxima generación: la PlayStation 5.

Haciendo un análisis del futuro próximo de la PS4, sólo hay cinco lanzamientos de exclusivos relevantes como Days Gone, The Last of Us Part II, Death Stranding, Ghost of Tsushima y Dreams. Estos juegos serán los encargados de darle fin al ciclo de vida de la consola, no habrá más lanzamientos de juegos trascendentes. Tomando en cuenta esto, no había sentido para asistir a los dos eventos y exponer los mismos videojuegos que han enseñado desde el 2016.

No han cumplido las expectativas

Cabe mencionar que las últimas presentaciones de PlayStation han dejado a deber, fundamentalmente por la ausencia de contenido nuevo. Se corría mucho riesgo a recibir más críticas por el mismo tema. No es que a Sony se le hayan acabado las buenas ideas o que enfrente problemas con los estudios internos, lo que pasa es que la mayoría de ellos se encuentran trabajando en desarrollos para la PlayStation 5. Es claro que no pueden darlos a conocer sin antes hacer la presentación de la consola.

Después del increíble cierre de la PS3 y el indudable éxito de la PS4, Sony ya tiene clara la línea que debe seguir para triunfar: lanzar una enorme cantidad de juegos exclusivos de mucha calidad. Esa es una meta que no se logra en un corto tiempo, la compañía nipona no puede esperar a que la consola actual finalice su ciclo para luego pensar en lo que sigue.

De acuerdo al comunicado de la misma PlayStation, en la actualidad se encuentran "buscando oportunidades originales de conectar con la comunidad en 2019", aunque de igual forma aclararon que no realizarán ninguna conferencia cercana al E3. "Los aficionados de PlayStation lo significan todo para nosotros y siempre buscamos innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores", comentaron.

