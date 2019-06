Juego de Tronos contará con un juego de estrategia en iOS y Android

HBO dio a conocer Game of Thrones Beyond the Wall, un juego de estrategia que llegará a dispositivos móviles basado en Juego de Tronos, la popular serie de televisión que acabó en mayo. Además, este juego tendrá algunos componentes RPG, ya que los jugadores van a dirigir la Guardia de la Noche desde el Muro. Éste tendrá el objetivo de defender a Westeros de las amenazas que viven más allá de la emblemática muralla.

Será probable reclutar a guerreros de diferentes partes de los Siete Reinos como King's Landing, The Westerlands y Dorne. Además, también podremos observar algunas caras conocidas de la serie, tales como Tormund Giantsbane, Daenerys Targaryen, Jon Snow y Jaimie Lannister, entre otros que se anunciarán posteriormente.

Game of Thrones Beyond the Wall está siendo trabajado por el estudio canadiense Behaviour Interactive, quienes con anterioridad colaboraron en Dead by Daylight, el popular Fallout Shelter y Westworld Mobile. Entonces no es su primera experiencia con dispositivos móviles ni su primer trabajo con el canal estadounidense. GAEA es la otra empresa involucrada, fueron encargados de publicar GWENT: The Witcher Card Game en China.

Por ahora no se han dado a conocer muchos detalles de la jugabilidad, solamente que brindarán los poderes de los árboles Weirwood para conseguir trasladarnos entre diferentes acontecimientos por medio del tiempo. Por otro lado, se conoce que se va a ambientar varias décadas antes de los hechos contados en la serie, justo cuando el Lord Comandante Brynden Rivers se pierde más allá del muro. No existe información de su fecha de lanzamiento, aunque tendrá su llegada a iOS y Android.

"Ahora que la historia televisiva de Juego de Tronos está completa, nos complace lanzar una nueva experiencia de juego que ofrecerá a los fanáticos una interacción más profunda con su serie favorita. Game Of Thrones Beyond the Wall contará nuevas historias, explorará las antiguas y ampliará la experiencia para cualquier fan que aún no está preparado para dejar atrás a Westeros", declaró Jeff Peters, vicepresidente de licencias de HBO.