Instagram ya prueba con ocultar el número de 'likes' y 'views' en estos países

Instagram ya ha aumentado la lista de naciones que, en una fase pruebas, van a dejar de exponer por defecto la cantidad de 'me gusta' y visionados de video a lado del contenido publicado.

En esta fase se encuentran Brasil, Australia, Canadá -donde empezó el test en mayo pasado-, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda y Japón, en un impulso por hacer a "tus amigos centrarse en las fotos y videos que compartes, y no cuántos likes suman". La medida podría ir centrada a disminuir la ansiedad asociada a la publicación y el número de interacción acumulada, de manera que se incremente el contenido publicado.

El anuncio, que se ha hecho por medio del perfil de la red social en Twitter, asegura que sigue siendo una prueba. Si bien aún no se encuentra disponible en España, Estados Unidos o México, el tamaño de la misma señala que podría tratarse de una característica que está desapareciendo para no regresar más.

La red social aclara que, a pesar de que la cantidad de 'me gusta' no se exponga por defecto, los mismos usuarios que comparten fotos o videos en Instagram sí van a poder observar el número de personas y quiénes han hecho el famoso doble tap en ellos. En la actualidad, va a aparecer una pequeña sección con miniaturas de las fotos de perfil de los usuarios que han dado like. Dando clic ahí, podremos observar la lista tal y como se hacía hasta la fecha.

Este efecto ha sido narrado en varias ocasiones, de cómo la popularidad comparativa -que tus amigos cuenten con un gran número de 'me gusta' y tú apenas tengas uno- puede resultar perjudicial para la salud mental de sus usuarios. De la misma manera, existen peticiones a Twitter para que se borre, o al menos deje de exponerse por defecto, la cantidad de retuits, likes y seguidores.

De esta manera, es mucho más sencillo enfocarse en publicar el contenido que realmente se quiere compartir, y menos en aquel que va a tener garantizada una gran interacción.