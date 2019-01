Instagram rechaza que su algoritmo esconda las fotos a otros usuarios

Desde el momento en que Instagram anunció la modificación del timeline, que pasaba a estar controlado por un algoritmo en vez de por la hora de publicación de las imágenes, la polémica en relación a que la empresa esconde las fotos que comparten los usuarios a sus seguidores a la red social siempre ha estado presente en la mesa. En primera instancia, muchas influencias y usuarios solicitaron activar las notificaciones para evitar que sus contactos se perdieran algo. Luego se comenzó a usar las stories para anunciar la actualización de una nueva foto, todo con el temor de perder engagement.

Todavía no se terminaba de aclarar el tema, muchos argumentaban por la vuelta al timeline cronológico, pero puede que eso no vaya a suceder, y por eso la incertidumbre acerca de la pérdida de engagement en las fotos continúa presente, especialmente para los que han hecho de Instagram su medio de vida como plataforma de monetización. En la actualidad, la empresa ha deseado detallar que el algoritmo no esconde de ninguna forma las fotos a los usuarios: aunque no se observen de manera cronológica, se expone a los seguidores en igualdad de condiciones, sólo que se da prioridad a las fotos en función de los gustos de éstos.

O por lo menos así lo ha deseado dejar claro la empresa por medio de un comunicado en Twitter ante la recurrente insistencia de los usuarios que denuncian a la empresa de esconder sus fotos en el timeline a otros contactos:

Comunicado de Instagram

"Hemos notado un aumento en las publicaciones sobre Instagram que limitan el alcance de tus fotos al 7% de tus seguidores, y nos encantaría aclararlo. Lo que aparece primero en tu feed está determinado por las publicaciones y las cuentas con las que te relacionas más, así como por otros factores que contribuyen, como la puntualidad de las publicaciones, la frecuencia con la que usas Instagram, la cantidad de personas a las que sigues, etc.

No hemos realizado ningún cambio reciente en la clasificación de feeds, y nunca ocultamos las publicaciones de las personas a las que sigues. Si continúas desplazándote, las verás todas. Una vez más, tu feed se personaliza y evoluciona con el tiempo en función de usas Instagram".

De esta manera, la aplicación desea aclarar que en ninguna situación esconden fotos debido a que todas se encuentran disponibles, pero su sitio dentro del timeline viene determinada por la afinidad y otros parámetros de acuerdo al algoritmo de publicación. No queda muy claro si los usuarios se acabarán de creer el asunto, pero sea como sea todo parece indicar que esta es la realidad de la empresa, y no hay señales de que el timeline cronológico vaya a regresar a corto plazo.

