Industria de muñecas sexuales con inteligencia artificial.

La extraordinaria industria de muñecas sexuales en China busca innovar con la Inteligencia Artificial (IA), para convertir al país en una potencia e integrar la tecnología en todas las facetas de la vida, algunos empresarios chinos están llevando la experiencia a una nueva frontera, en este caso se habla de las muñecas sexuales.

Uno de los fabricantes de muñecas sexuales más grandes de China es MDOLL, con sede en la suroriental provincia de Cantón, lanzó a fines de 2016 lo que llama muñecas accionadas con inteligencia artificial que ofrecen características que van desde conversaciones simples hasta movimientos de ojos, brazos y torsos.

Pero no es todo, la tecnología sigue avanzando en todos los ámbitos, de modo que estas muñecas por lo menos en China ya se pueden adquirir de modo que los clientes pueden personalizar sus muñecas eligiendo varias opciones de apariencia, como la altura, el peinado y el color de los ojos, entre otras cosas.

Las características de Inteligencia Artificial aplicada en las muñecas son todavía muy básicas, por el momento solo pueden responder preguntas pero no mantener conversaciones más largas. La muñeca usa el vocabulario conectándose a una base de datos respaldada por el gigante tecnológico chino Baidu.

El fabricante WMDOLL dice que ha vendido más de 20 de estas muñecas, que tienen un precio de entre 10.000 y 50,000 yuanes (1.470 a 7.350 dólares), lo que se compara con sus ventas anuales de 20.000 muñecas.

La firma admite que la mejora de las características ha sido difícil en parte porque los expertos no están interesados en esforzarse mucho en desarrollar tecnología de IA en productos para adultos, de manera en unos años mas no solo se podrán vender en China, si no en varias partes del mundo.