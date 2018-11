Impuesto por jugar a usuarios de PlayStation

Los jugadores que encendieron sus consolas el pasado miércoles se encontraron con un mensaje de advertencia de Sony, que les informaba que a partir del miércoles 14 de noviembre varios de sus servicios cobrarán un impuesto.

Servicios en la nube como PlayStation Now, PlayStation Plus o PlayStation Music, cobrarán un impuesto del 9% para cumplir con la tasa de entretenimiento de la ciudad de Chicago. Al parecer, la venta de videojuegos no se verá afectada.

Impuesto a usuarios en Chicago

"La locura absoluta. Supongo que preferirían que estuvieras en la calle disparando a la gente de verdad", comento Dave Rubin, presentador de radio y personalidad televisiva en EE.UU.

Inicialmente, la "tasa al entretenimiento" solía aplicarse principalmente a las entradas a distintos eventos públicos, pero en 2015 las autoridades locales ampliaron la ley para incluir servicios de transmisión en linea.

La tarifa formará parte de la que ya cobran otros sistemas de streaming como Spotify, Hulu o Netflix. Este pago existe desde hace un par de años, pues usuarios de Xbox y Nintendo, lo han hecho todo ese tiempo.

Sin embargo no se sabe porque PlayStation no había incluido este impuesto antes.

Apple por su parte intenta tomar medidas contra este impuesto.

Durante el mes de agosto presento una demanda sosteniendo que el cargo adicional a sus servicios de transmisión de música era discriminatorio.