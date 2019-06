Huawei ya está desarrollando vehículos autónomos

Huawei ya se encuentra desarrollando vehículos autónomos, de acuerdo a información del Financial Times. El fabricante asiático, que es reconocido por sus dispositivos móviles y equipo de telecomunicaciones, no está sólo en este ámbito. Audi -filial del Grupo Volkswagen-, Toyota y las compañías chinas Beijing New Energy Automobile y Changan Automobile también se encuentran involucradas en el mismo proyecto.

El jefe de arquitectura de estrategia de Huawei, fue quien dio a conocer la información al diario británico. Además de la producción del vehículo, la meta también es impulsar la inteligencia artificial. Cabe mencionar que la injerencia de Huawei estará enfocada en el apartado del software. El plan es enviar el coche autónomo con su tecnología tan pronto como en 2021, no obstante, su disponibilidad inicial va a estar limitada a China y Europa.

La fuente indica que, en las oficinas centrales de Huawei en Shanghai, se expuso el video de un auto de Audi que incorpora un sistema de inteligencia artificial generado por la compañía china. Eso sí, en la demostración estuvo una persona en el asiento del conductor, pero no fue necesario que interviniera en ningún tiempo.

El coche llegará al mercado con capacidad de conducción autónoma de nivel 4, el segundo estándar más alto de la industria. Al ser interrogado sobre cuál de los socios mandaría el primer vehículo con su tecnología, Wenshuan contestó que las automotrices de China "se están moviendo más rápido". Añadió que, entre 2021 y 2022, la nación asiática va a estar "a la vanguardia" en el sector de los vehículos autónomos.

Wenshuan afirma que la situación no perjudicará su trabajo en los vehículos autónomos. Sin embargo, la declaración pasada hace contraste con la de Tu Le, el director de la empresa Sino Auto Insights, quien destacó los potenciales riesgos de la prohibición de Washington. De acuerdo a su declaración, vetar a Huawei completamente podría traer obstáculos para su objetivo en la conducción autónoma, ya que gran parte de esta tecnología proviene de los Estados Unidos.

Cabe recordar que las compañías norteamericanas no van a poder vender tecnología a Huawei. La prohibición va a entrar en vigor nuevamente a partir del 19 de agosto.