HBO quiere competir con Netflix

La fusión de AT&T con Time Warner podría convertir a HBO en un Netflix, al menos así lo ha manifestado el nuevo jefe corporativo de la cadena, John Stankey, para que la cadena desarrolle más series y películas para competir con otros servicios de steaming.

Aunque HBO se había mantenido lejos del modelo de Netflix para centrarse en la calidad sobre la cantidad, una reciente intervención de Stankey podría cambiar dramáticamente el modelo de la cadena.

Parte del argumento de AT&T a favor de la fusión es que se necesita más contenido para competir con los gigantes del streaming.

HBO por su parte, se ha mantenido muy bien en el mercado gracias a su enfoque, aunque totalmente diferente al de Prime Video o NEtflix, en donde la cadena conserva una biblioteca de películas base que representan la mayor parte de visualizaciones y se centra en la producción de contenido de alta calidad para una gran audiencia que espera los domingos por la noche las series de prestigio.

"Siempre he dicho 'Más no es mejor, sólo mejor es mejor' porque era la mano que teníamos. He cambiado eso, ahora que tú [Stankey] estás aquí, a 'Más no es mejor, sólo mejor es mejor... pero necesitamos mucho más para ser todavía mejor". (Richard Plepler, CEO de HBO).