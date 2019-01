Google dice adiós para siempre a Chromecast Audio

El Chromecast Audio, aparte de estar al alcance para muchas personas, hizo posible que cualquier altavoz antiguo pudiera recibir audio de forma inalámbrica desde cualquier móvil. Era la respuesta ideal para revivir bocinas "tontas". En su lanzamiento resultó muy popular, pero todo parece indicar que el éxito no se conservó por mucho tiempo. Desafortunadamente, Google ha dicho adiós para siempre al producto.

Luego de algunos días de especulación, la empresa por fin hizo la confirmación de la descontinuidad del Chromecast Audio. Todo empezó cuando compradores reportaron pedidos cancelados; el soporte de Google les anunció que el aparato se había acabado y no recibirían más unidades. Lo ideal era estar a la espera de un comunicado oficial, caso que pasó hasta hoy.

Evolución constante

El equipo de Mountain View declaró que su cartera de productos sigue evolucionando, lo cual les hace posible brindar "una variedad de dispositivos para que los usuarios disfruten el audio". A pesar de que frenaron la producción, hicieron la promesa de continuar brindando asistencia a los Chromecast Audio que ya existen.

En la actualidad, las tiendas siguen con inventario del dispositivo, pero una vez que se agote no existirá forma de obtenerlo. Si te encuentras con el interés de conseguir uno lo que se recomienda es hacerlo lo más pronto posible. Para el cliente no resulta una buena noticia, debido a que Google no cuenta con una alternativa de precio económico que lleve a cabo la misma función.

Lo más seguro es que el movimiento sea causado por la creciente adopción de altavoces intelientes en todo el mundo. La familia de productos Google Home tuvo un gran recibimiento en el mercado, en la actualidad es probable conseguir el modelo Mini sin vaciar la billetera. Existe la probabilidad de que este año llegue alguna renovación para continuar compitiendo contra los altavoces Echo de Amazon.

