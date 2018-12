Google despide el 2018 con colorido doodle

Según el calendario gregoriano, que fue adoptado primero por España, Italia y Portugal, con una fuerte presencia de la Iglesia Católica, desde 1582 para luego expandirse a la mayor parte del planeta; la Nochevieja marca las últimas horas del año.

En este último día del año, Google bautizó a su doodle como Víspera de Año Nuevo 2019, en donde se muestra a dos elefantes preparándose, el reloj indica tan solo unos minutos de las 00:00 horas del primero de enero, inflando una pila gigantesca de globos y comiendo bocadillos, terminando de decorar el lugar en donde festejarán:

Google describe que para la fiesta, ya están listos para iniciar la cuenta regresiva para la llegada del primer día del año junto con la "manada" de amigos y familiares.

"Cantaremos esa canción 'Should old acquaintance be forgot' [canción escocesa que toma la letra de un poema de Robert Burns escrito en 1788 y que se utiliza para momentos solemnes y relacionado con la celebración de Año Nuevo], pero no hay necesidad de preocuparse por nuestros amigos morados. Los elefantes nunca olvidan".