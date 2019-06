Google ayudará a los niños a identificar las 'fake news'

Hace un tiempo atrás Google sacó su programa "Sé genial en Internet", en donde se enseña a los niños temas relevantes de alfabetización mediática, como la privacidad, la protección de datos y el comportamiento sano en línea, entre otros puntos.

Actualmente la compañía dio a conocer que agregó nuevas actividades a este programa que tiene relación con la detección de noticias falsas (o fake news). Al apartado "No caigas en trampas" de la guía en PDF se han añadido dos nuevas secciones que tocan el tema de la desinformación.

El primero, que lleva de nombre ¿Es eso realmente cierto? apoya a los niños a cuestionarse y evaluar la credibilidad de las fuentes. La meta es determinar si las herramientas que utilizan para informarse gozan de credibilidad, a comprender que si una fuente brinda información veraz acerca de un tema no necesariamente es creíble sobre otros, así como de igual forma que es recomendable leer múltiples fuentes.

La segunda actividad, Detectar información en línea, apoya a determinar si una fuente de noticias o información es engañosa. Esta sección tiene ejercicios para detectar direcciones de internet falsas que podrían hacer pasarse por un medio verificado. También lanza una invitación a los menores a revisar los encabezados para conocer si intentan manipular al usuario para convencerlo de la información.

Las dos actividades se integran a otras que tocan temas como el phishing y los bots. El contenido ha sido desarrollado en colaboración con expertos en la materia, como Anne Collier, directora ejecutiva de The Net Safety Collaborative, y Faith Rogow, coautora de la Guía del Profesor para la Alfabetización Mediática y cofundadora de la asoaciación que porta el mismo nombre.

Google señala que se requieren herramientas y recursos para apoyar a los niños a aprovechar al máximo la tecnología, y que la alfabetización mediática es la mejor opción a causa de que es esencial para la seguridad y la ciudadanía en la era digital. La compañía ha creado una guía de "Se genial en Internet" que está disponible en distintos idiomas, considerando el español.

Cabe destacar que las nuevas actividades aún no se ven expuestas en la versión en español de la guía en PDF. El documento en inglés ha sido actualizado con las seis actividades, no obstante, la versión en nuestro idioma sólo tiene cuatro que no tocan el tema de las noticias falsas.