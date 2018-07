Google Play actualiza sus políticas y prohíbe aplicaciones de criptomonedas

http://www.tabascohoy.com/nota/448525/como-bloquear-whatsapp-si-te-robaron-tu-telefono

Las Políticas del Programa de Desarrolladores de Google Play se endurecen y limpia su tienda de aplicaciones que pueden poner en riesgo a sus usuarios. Tal es el caso de las apps para minado de criptomonedas, así como la venta de productos peligrosos, como las armas de fuego o armas, y cualquiera que tenga contenido de carácter sexual relacionado con menores de edad.

Los cambios aplican para este mes de julio en cuanto a la protección infantil, que van desde los contenidos violentos hasta los falsos.

Google estará cerrando la puerta a todas las aplicaciones con contenido para adulto que están enfocados en menores, o en donde se sexualice a los niños. De esta manera si Google detecta algún contenido de este tipo, las nuevas políticas indican que se informará a las autoridades y se procederá con la eliminación de las cuentas de Google como parte de sus prohibiciones.

Todas las aplicaciones que pongan en venta productos peligrosos serán prohibidas, esto quiere decir que ya no se podrán adquirir armas de fuego, explosivos o productos relacionados a través de Google Play. Tampoco se permitirán las plataformas que enseñen a crear este tipo de productos peligrosos.

En el tema de las criptomonedas, Google incluye a las aplicaciones que permitían minarlas desde sus teléfonos, aunque los softwares que gestionan la actividad de forma remota estarán permitidos.

Google Play estará intentando que el contenido en su tienda no sea repetitivo, por lo que no se permitirán aplicaciones que no ofrezcan nada diferente a las que ya existen en la plataforma.