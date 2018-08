Google Assistant ahora es bilingüe y entiende dos idiomas

Si tienes ganas de hablar english and español at the same time, Google Assistant te podrá entender a la perfección, ya que es capaz de entender comandos de voz en dos idiomas de manera simultánea.

Google anunció que la asistente virtual puede entender dos idiomas diferentes sin configurar los ajustes de idioma, aunque la disponibilidad se limita a inglés, español, francés, alemán, italiano y japonés por el momento.

Los usuarios pueden hablar en cualquier combinación de dos de los seis idiomas y Google Assistant identificará el idioma de la pregunta y responderá en el mismo lenguaje.

La compañía trae esta nueva tecnología LangID, el sistema de identificación de idiomas que ha desarrollado desde 2013 y que se activa en el momento en el que los usuarios comienzan a interactuar con el asistente.

Google Assistant tiene un proceso de reconocimiento de lenguaje de tres capas (identificar, entender y optimizar el lenguaje de los comandos), para reconocer el idioma que el usuario está utilizando, aunque este no sea el idioma en la configuración del dispositivo.

El gigante tecnológico manifestó que la siguiente meta es elevar a tres idiomas el entendimiento de Assistant.

No es necesario que los dispositivos compatibles con el altavoz sean actualizados ya que esto ocurre directamente en los servidores de Google, por lo que desde hoy se puede comenzar a utilizar la función.