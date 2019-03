'Fortnite' en Switch ya no tendrá emparejamiento con PS4 y Xbox One

Fortnite consiguió esta semana el parche 8.10. La principal nueva fue, no hay duda, un nuevo coche con lanzaventosas, el boloncho, que ya había sido filtrado desde la semana pasada. No obstante, una de las características más relevantes de la actualización está provocando mucha polémica: la versión de Nintendo Switch ya no cuenta con el emparejamiento aleatorio con PlayStation 4 y Xbox One.

A partir de este momento, los jugadores de la consola híbrida sólo podrán enfrentarse a usuarios de iOS y Android. El motivo, según Epic Games, es que desean brindar una mejor experiencia en la Switch y dispositivos móviles, especialmente en el tema de la dificultad.

Hay algunas desigualdades muy claras cuando se goza Fortnite en el hardware de Nintendo. Los Joy-Con no son precisamente muy cómodos para jugar un shooter, menos un battle royale que necesita reacciones inmediatas, ya sea para disparar o edificar estructuras. Es evidente que no todos poseen la posibilidad de comprar un Pro Controller.

"Los usuarios de Switch pueden seguir invitando a sus amigos de otras consolas".

Por otra parte, la tasa de imágenes por segundo está muy por debajo en la Switch, 30 fps respecto a los 60 fps en las consolas de Sony y Microsoft. Resulta una desventaja importante que se ve inmediatamente en los disparos y movimientos de personajes.

La buena novedad es que no se han extraviado todas las características del cross-pay entre consolas. Los usuarios pueden continuar invitando a sus amigos para apreciar partidas juntos o jugar al modo creativo. Lo único que se borró es el emparejamiento aleatorio cuando no tenemos la compañía de personas conocidas.