En este 2019 se aproximan grandes novedades para la industria de los videojuegos, incluyendo nuevas consolas. A pesar de que siguen apareciendo datos interesantes acerca de lo acontecido el año pasado. Fortnite, el videojuego más popular de la actualidad y en todo 2018, se convierte nuevamente en el foco de atención luego del impacto que ha presentado en todas las plataformas.

Fortnite destaca también en la Nintendo Switch

Nintendo Europa hizo la presentación del listado de los títulos más jugados en la Switch en el 2018, estadística que únicamente se aplica en el viejo continente. El battle royale se ubica en el primer puesto, consiguiendo dejar abajo a juegos de gran relevancia como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 o Pokemon Let's Go.

Lo que más sorprende en la lista sería el sitio que ocupa Super Smash Bros Ultimate (18), aunque tiene una explicación lógica. El videojuego de pelea se lanzó el último 7 de diciembre, teniendo sólo tres semanas para conseguir sus primeros números. Lo más seguro es que en las estadísticas del año en curso, lo veremos escalar posiciones.

Super Smash Bros Ultimate ocupa el lugar 18

Aparición de Fortnite en la Nintendo Switch

Por otra parte, Fortnite apareció en la consola híbrida el 12 de junio del año pasado. Le fueron suficientes siete meses para consolidarse como el más popular. El videojuego de Epic Games era uno de los lanzamientos más deseados en la Switch, millones hicieron su descarga desde el primer día. Junto a iOS y Android son las únicas plataformas donde se puede jugar como experiencia portátil.

Cabe mencionar que Fortnite continúa acumulando noticias positivas. En tiempo reciente se dio a conocer que sus responsables presentaron 3 mil millones de dólares en 2018, un número que supera el PIB de decenas de países. De ese número, 455 millones son de iOS, lo que representa la popularidad del título en smartphones. Su principal rival, PUB Mobile, se quedó atrasado con una recaudación de 100 millones de dólares.

