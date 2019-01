Filtran detalles y fecha de presentación del Xiaomi Mi 9

Xiaomi se encuentra trabajando con los últimos detalles del que será su primer gran lanzamiento del año. La tecnología asiática desde hace tiempo dejó claro que está preparando el sucesor del actual Mi 8, uno de los mejores dispositivos de cuantos están en la actualidad en el catálogo de la compañía, y ahora todo parece señalar que al fin lo veremos oficializado el siguiente mes.

Se filtró información a través de la plataforma social china Weibo, que deja ver de forma clara lo que sería uno de los artes gráficos publicitarios del Xiaomi Mi 9 que, pese a no confesar mucho, sí expone dos de los aspectos clave del teléfono. En primera instancia, uno de ellos expone la trasera del terminal y sus tres cámaras, las cuales poseen una configuración estética idéntica a la que ya observamos en el Huawei P20 Pro -con dos lentes unidades y una tercera separada- y que, de confirmarse, sería el primer teléfono de la firma en contar con ella. Si le creemos a los rumores, una de esas lentes contará con 48 megapíxeles.

En la otra imagen se puede observar un lector integrado en la pantalla, que no sería una novedad -ya que lo hemos apreciado en anteriores terminales- de no ser porque se prevé que sea el sensor mejorado que Xiaomi dejó ver en tiempo reciente. A pesar de no exponer nada más del smartphone, se espera que tenga un reducido notch o ceja en la parte superior del frontal, no integrándose a la tendencia de la cámara perforada en la pantalla.

Agregado a esto tendría el procesador Snapdragon 855 de Qualcomm, una RAM y almacenamiento que empezarían en 6 + 128 GB y una batería de 3.500 mAh. La pantalla sería de 6,4 pulgadas.

¿Cuándo podríamos ver la presentación?

Una de las preguntas más frecuentes es cuándo podríamos ver la presentación de este teléfono, que se estimaba para la primera mitad del año. Sin embargo, Xiaomi todavía no lo ha confirmado, en el cartel se puede leer frases como "nos vemos en febrwero" o "Xiaomi Mi 9, el mejor móvil del Mobile World Congress". De esta forma, podremos decir que la compañía hará su presentación en la feria de la industria móvil que se llevará a cabo en Barcelona a finales del siguiente mes.