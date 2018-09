Feministas arremeten contra el tamaño del nuevo iPhone

El pasado 12 de septiembre, la empresa multinacional estadounidense Apple, presentó sus nuevos modelos el iPhone XS, XR y XS Max, mismos que de inmediato generaron controversia y desacuerdo en el mundo de las feministas, ya que el tamaño del smartphone es muy grande para las manos pequeñas y delicadas de las mismas mujeres.

Las feministas británicas pegaron el grito en el cielo luego de enterarse que el tamaño de los nuevos modelos de iPhone son demasiado grandes, dejando entrever que 'el tamaño, sí importa'; al menos en celulares...

"Deberíamos estar furiosas por esto: Pagamos tanto dinero por ello como hombres por un producto que no funciona tan bien para nosotras, los celulares genuinamente afectan la salud de las manos de las mujeres, las mujeres sí compran más iPhones que los hombres, simplemente me indigna que Apple no haga sus diseños pensando en nuestro cuerpos”.