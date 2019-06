Facebook tiene otra medida para combatir el discurso de odio en los comentarios

Facebook dio a conocer nuevas modificaciones para el sistema de comentarios en la red social. Obedeciendo la línea de calificar el contenido como publicaciones o comentarios que aparecen en el Newsfeed, la tecnológica informó que va a aplicar un nuevo sistema de calificaciones a las entradas que sean públicas.

A través de una entrada en su blog, Facebook aclaró que va a mejorar el sistema actual de clasificación de los comentarios en publicaciones de páginas y de esas personas que tengan muchos seguidores. La idea que presenta la compañía es que se centrará en exponer esos comentarios que sean importantes.

Para poder conseguirlo, el nuevo sistema tiene una serie de parámetros a analizar. De inicio Facebook va a remover los comentarios que violen las Normas Comunitarias. Comentarios violentos o con contenido inaceptable que sea ataque contra las personas van a ser eliminados de la publicación.

La calificación va a depender del modo como las personas reaccionan o contestan a un comentario. De igual forma, Facebook se valdrá de la información que ellos piensen que los usuarios deseen ver. Estos datos han sido recogidos de encuestas hechas, los cuales apoyarán a decidir qué comentarios van a aparecer hasta arriba.

"Para mejorar la relevancia y la calidad, comenzaremos a mostrar comentarios en publicaciones públicas de manera más prominente cuando: Los comentarios tengan interacciones de la página o de la persona que originalmente publicó; Los comentarios o reacciones son de amigos de la persona que publicó".

El último punto no es garantía de que el comentario se expondrá, pues si este no es de calidad y va en contra de los parámetros establecidos por Facebook, no va a ser expuesto.

La tecnológica dio a conocer que esta medida se va a implementar por defecto en las Páginas y en esos usuarios con mucho seguidores. La calificación de comentarios va a ser opcional y se va a poder desactivar en cualquier tiempo. De la misma forma, esos usuarios que no cuenten con muchos seguidores van a tener la opción de activarla desde las opciones de configuración.

Facebook va a reforzar una acción que otras compañías ya han empezado a aplicar. Twitter es otro de los que poseen un sistema de calificación que tiene en cuenta no sólo el comentario, sino el comportamiento del usuario al interactuar con otros. En esta situación, los comentarios de poca calidad se omiten y se inserta un paso intermedio para poder visualizarlos.