Facebook se une a la lucha contra las pistolas impresas 3D

La red social Facebook se ha unido a la lucha contra los modelos de pistolas impresas en 3D. Según se ha conocido recientemente, Facebook se está encargando de eliminar las páginas de su plataforma que distribuyen modelos para imprimir este tipo de arma impresa.

El problema es que cualquier puede tener una impresora 3D en su casa (incluso puede fabricarla por sí mismo), y por lo tanto literalmente cualquiera puede imprimir una arma; no estaría registrada, por lo que de cometer un crimen con ella, no se sabría quién es su dueño.

Son armas de verdad

No son armas de juguetes, sino que son completas armas de fuego de verdad, usando munición de verdad. Pero son tan “malas” que pueden incluso mutilar la mano de la persona que las está disparando.

La polémica con estas armas comenzó en 2013, cuando se prohibió su distribución. Ahora, hace un mes, un fallo de parte de las armas permitió de nuevo su distribución. Pero justo consiguieron echar el proyecto atrás porque supondría «una probabilidad de daño irreparable».

Muchos usuarios, no contentos, han seguido distribuyendo las armas vía Internet, y Facebook ha sido uno de esos métodos.

Ya puedes descargar una pistola impresa en 3D

El modelo de pistola ‘Liberator‘ subido por Wilson, el creador, fue descargado 100 000 veces y se consideró exportación, por lo que no podían distribuirse con acuerdo a la ley. Por lo tanto, la 3D Defense Distributed junto con la Second Amendment Foundation (SAF) logró que el gobierno reconociese distribuir los modelos de pistolas impresas en 3D como ‘libertad de expresión’.

Se podrá distribuir y descargar modelos de pistolas para imprimir en 3D, «es libertad de expresión»

Desde el 1 de agosto Wilson comenzó a relanzar el sitio DEFCAD desde el que comparte el modelo 3D, por lo que, para entonces, podremos volver a descargar el modelo de pistola para imprimirla en 3D. El problema es que, como es imposible controlar qué imprime cada uno en su casa, cualquiera puede imprimir su propia pistola. Eso sí, le hará falta munición (para lo que necesita una licencia, a no ser que la consiga en el mercado negro).

De momento no se ha apelado la decisión, pero podría darse el caso. Lo más importante de todo esto es que esto podría sentar precedente para la justicia de otros países. Es decir, que puede que en un futuro distribuir y descargar modelos de pistolas para imprimir en 3D sea legal (a priori, distribuir el modelo y descargarlo no tendría por qué ser ilegal).

Un usuario crea un arma semiautomática impresa en 3D imposible de rastrear

Otro de los problemas de la impresión de pistolas, aparte de que es imposible de controlar es que estas pistolas, al no tener metales ferromagnéticos, pueden pasar por controles policiales. No pitan en el detector de metales y por el tamaño podrían ser escondidas bajo la ropa, por lo que no sería necesario hacerlas pasar por el escáner.