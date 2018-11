Facebook lanza la app Lasso, copia de TikTok

TikTok es una aplicación que poco a poco ha ido conquistando gran parte de usuarios en los últimos meses. La oportunidad de compartir videos breves acompañados de música ha generado sensación entre la audiencia de jóvenes, a tal nivel de llamar la atención de Facebook. Ya conocemos que la la red social copia las propuestas exitosas de otras empresas, Snapchat, y ahora TikTok, propiedad de ByteDance, ha sido el punto de motivación para su nuevo producto.

Facebook realizó el lanzamiento de Lasso, una copia idéntica de TikTok. La aplicación ya está disponible para dispositivos iOS y Android, por ahora únicamente en Estados Unidos. Todo parece indicar que la compañía se percató del gran potencia de la plataforma y no quiso dejar ir la oportunidad de conquistar más usuarios con la implementación de una app idéntica.

TikTok app

Lasso te permite capturar y compartir videos de 15 segundos, mientras en el fondo se escucha alguna canción del listado disponible. Tienen millones de pistas para elegir y acompañar el video, según Facebook. Cuenta con un algoritmo para hacer sugerencias de los clips más populares, aunque también es posible navegar entre el contenido ya publicado a través de hashtags, colecciones o la misma página de búsqueda. Un punto a considerar es que todos los perfiles son públicos.

Un punto de diferencia con TikTok es que Lasso no posee filtros de realidad aumentada, no obstante, se cuenta con los efectos como la cámara lenta o el avance rápido. Como se pensaba, los usuarios pueden iniciar sesión utilizando sus perfiles de Facebook o Instagram. También tienes la opción de compartir los videos en Facebook Stories, pero no en las historias de Instagram. Lo más seguro es que esta opción se añada más adelante.

Es una sorpresa que el lanzamiento de la plataforma Lasso no haya generado tanto ruido. Facebook desea gestionar la aplicación de manera independiente, la descripción de la app lo deja claro.

"Lasso es una nueva aplicación independiente para vídeos cortos, entretenidos, desde la comedia hasta la belleza, el fitness y mucho más. Estamos entusiasmados con el potencial, y recopilaremos comentarios de personas y creadores de contenido".