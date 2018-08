Facebook califica la confiabilidad de usuarios

The Washington Post informó este martes que Facebook comenzó a calificar a sus usuarios de acuerdo a su confiabilidad, como estrategia para combatir la desinformación, de acuerdo a un ejecutivo de la empresa.

El periódico estadounidense citó una entrevista con la gerenta de productos de Facebook, Tessa Lyons, quien afirmó que la compañía desarrolló el año pasado un sistema de calificación para identificar los perfiles malintencionados.

La escala con la que Facebook calificará a los usuarios va de cero a uno y aunque todavía en qué se basarán para dar el puntaje que refleje la credibilidad de un usuario, Lyon aseguró que no es una cifra absoluta.

“Una de las señales que tomamos como referencia es cómo la gente interactua con los artículos. Por ejemplo, si alguien nos dijo previamente que un artículo era falso y fue confirmado como tal por uno de nuestros verificadores, entonces consideraremos valiosa la retroalimentación de ese usuario en un futuro sobre la de otro que indiscriminadamente reporta publicaciones que, en ocasiones, terminan siendo verdad”, dijo Lyon en un correo enviado a The Washington Post.

Facebook monitorea qué publicaciones marcan los usuarios como falsas y, de esta forma, determina si estas personas pueden considerarse fiables.

"No es extraño que las personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la idea de la historia o porque, de forma intencionada, intentan apuntar a un editor en particular", afirma Lyons.