Fabricaría Samsung pantallas OLED para las MacBooks y iPads

La exclusividad de Samsung como productor de pantallas OLED para Apple podría expandirse, si lo que se rumora en tiempo reciente son ciertos. Según ETNews, la compañía surcoreana incorporaría sus pantallas OLED a otros productos, como el iPad o las MacBook.

El reporte indica que Apple hizo la firma de un contrato inicial con Samsung Display para que le produjera cierto número de pantallas OLED para el iPhone X. A causa de la baja en las ventas de los móviles, la compañía de Cupertino habría ordenado menos pantallas, lo que le creó una penalización de cientos de millones de dólares.

Una de las opciones planteadas sería que Apple incorpore las pantallas de Samsung en otros dispositivos. Hasta el momento se ha mencionado que la compañía piensa sacar todos sus iPhone de 2019 con paneles OLED. Los siguientes en dar el salto van a ser los iPad Pro y un MacBook Pro de 16 pulgadas, terminales que se han dicho en distintas ocasiones en los últimos meses.

El reporte de ET News coincide por lo mencionado en The Elec hace semanas atrás. Según con este rumor, Samsung incorporaría su tecnología en la pantalla del futuro MacBook Pro de 16 pulgadas, que tendría un display de OLED rígido con una película delgada que omite el uso de uno de los paneles de crista. De esta forma, Samsung garantizaría que la pantalla del MacBook Pro no vea comprometido su grosor.

Con relación al iPad, Samsung Display incorporaría la pantalla OLED en un futuro modelo de iPad Pro de 11 pulgadas. A inicios del año en curso, Apple tomó la decisión de descontinuar el iPad Pro de 10,5 pulgadas, después de dar a conocer su nuevo iPad Air del mismo tamaño y con soporte para Apple Pencil.

Cabe destacar que días atrás a este anuncio, se dijo que Apple haría la presentación de otro modelo de iPad de 10,5 pulgadas, pero este sería conocido en el transcurso del año. También se ha mencionado que Apple colabora en incorporar la tecnología mini LED en los nuevos modelos de Ipad, iMac y MacBook, que serían sacados a finales de 2020 o principios de 2021.