Fabricar armas en impresoras 3D será legal próximamente en EU

Fabricar armas en impresoras 3D será legal a partir de agosto en Estados Unidos, al igual publicar y descargar diseños que permitan su realización.

Cualquier persona que tenga una impresora de este tipo y que sea capaz de elaborar objetos en plástico o metal, podrá acceder a los archivos para fabricar su propia arma de uso personal, desde una pistola hasta semiautomáticas.

El gobierno de los Estados Unidos aprobó la libre comercialización de los planos de una pistola de impresión 3D conocida como “Liberator”. En 2013, Cody Wilson, fundador de Defense Distributed, hizo públicos los planos de dicha arma de forma gratuita, la cual recibió más de 100 mil descargas.

Sin embargo, el Departamento de Estado de EU le exigió que bajara de la red los archivos de impresión, ya que estaban violentando el reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) el cual dice que para exportar cualquier artículo de defensa o de datos técnicos, se requiere de una licencia o autorización por escrito y obtener primero la autorización requerida de la Dirección de controles comerciales de defensa (DDTC).

Dado el número de descargas, el Departamento de Estado clasificó los archivos compatibles con impresoras 3D como “Exportaciones” ilegales. Cody Wilson no se quedó con los brazos cruzados y junto con la Second Amendment Foundation (SAF) que protege los derechos del pueblo a poseer y portar armas, demandó al gobierno americano por no respetar los derechos de libertad de expresión y han ganado.

Ahora que el gobierno aprobó los archivos Ghost Gunner y los archivos CAD, Wilson planea ponerlos en línea nuevamente en su sitio DEFCAD, el primer día del mes de agosto para su descarga.