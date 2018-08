Evita el 'fraude de cancelación' en Uber

En México, como en todo el mundo, existen conductores que quieres sacar un dinero extra a costa de los bolsillos de los usuarios y Uber no es la excepción ya que los choferes han encontrado una nueva forma de para realizar fraudes. Aunque no hay que generalizar ya que la gran mayoría optan por el modo legal de ganar lo que les corresponde por cada viaje, es importante saber qué hacer en caso de caer en una mala práctica.

Hace un tiempo atrás se dio a conocer acerca del 'fraude del vómito' que elevaba el costo de los viajes sin que te dieras cuenta, pero ahora surge un nuevo tipo llamado 'fraude de cancelación', que es más común y menos costoso para los usuarios.

Al cancelar un viaje después de 2 minutos de haberlo solicitado se cobra una tarifa, esto ocurre antes de que el chofer haya pasado por ti, pero ya va en camino. Al realizar la cancelación cuando el conductor ha iniciado el viaje, entonces se cobra lo que se haya recorrido del camino.

Es así como se aprovecha una forma de robar dentro de la plataforma. Los choferes toman viajes pero no se dirigen a recoger a la persona. Si esperas que tu Uber pase por ti pero notas que el conductor se dirige a otro lado totalmente diferente, lo normal es asumir que nunca pasarán a buscarte por lo que decidirás cancelar el viaje. El conductor no tomará la iniciativa de hacerlo sino que esperará hasta que lo hagas tú para que la tarifa por cancelación corra por tu cuenta. A veces los conductores pueden llamar o textear al pasajero para solicitarle la cancelación del viaje poniendo algún pretexto. Lo mejor en estos casos es no hacerlo.

En caso de que tengas mucha prisa y debes cancelar el Uber estafador, puedes acercarte a Uber y solicitar un reembolso.

En el menú de tus viajes selecciona aquel que te ha estafado. Dirígete hacia 'Problema con tarifa de cancelación' para elegir entre las opciones lo que sucedió.

Un asesor de Uber debe contactarte para confirmarte que la tarifa será reembolsada como créditos dentro de la aplicación y no le entregarán el dinero al conductor.