Este brazo robótico te da de comer en la boca

Poder disfrutar de un pedazo de pizza o papas fritas sin tener que mover un sólo dedo podría ser el sueño de muchos y al parecer, alguien ha hecho la tarea de diseñar un brazo robot que es capaz de hacerlo.

El dispositivo fue creado por investigadores de Australia y la India, se llama Arm-A-Dine, y en realidad, el robot no fue diseñado específicamente para alimentarte. Se trata de un experimento social pensado para interactuar con la persona que lo usa, de forma que la experiencia pueda ser más entretenida y amena.

Actualmente, las personas que salen a comer con alguien pueden pasar más tiempo en la pantalla de su teléfono celular que de la persona que los acompaña. Con el experimento de Arm-A-Dine, el momento de la comida se convierte una clase de juego, usando la cámara de un smartphone para detectar las emociones del acompañante.

El invento está compuesto de un brazo robótico, enganchado al pecho del usuario como si fuera otro miembro, y usa la cámara del celular con un sistema de reconocimiento facial. Así el robot puede identificar las emociones de tu acompañante para realizar una de tres acciones: si ve algo positivo -como una sonrisa-, alimentará a la persona que se encuentra al frente del usuario; si ve una emoción negativa, alimentará a quien porta el dispositivo; y si no detecta emociones hará un movimiento aleatorio.

Por el momento el brazo robot es un accesorio con movimientos simples. Solamente puede levantar cosas del plato, no puede ni cortar un pedazo de carne ni enrollar la pasta con el tenedor. Para desilusión de muchos, es más bien un experimento o juego social y no el sueño de tener un asistente personalizado para no tener que usar las manos al comer.