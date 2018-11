Esta navidad Pokémon llega a Nintendo

Let`s Go pikachu y Let`s Go Eevee salieron a la venta en todo el mundo este viernes. Se trata de los primeros títulos de la popular serie para Nintendo Switc.

El diseño de dichos juegos busca atraer a los 850 millones de fanáticos que han jugado Pokémon Go. Con ello la compañía apuesta a vender millones de consolas Switch en la temporada de fiestas de fin de año, que desde hace un tiempo las ventas han sido muy bajas.

Pokémon Go tuvo un importante impacto en hardware 3DS.

"Pokémon Go tuvo un importante impacto positivo en el hardware 3DS y en las ventas de Software de Pokémon, por lo que creo que existe un potencial similar para Switch", aseguró Piers Harding-Rolls, jefe de investigación de videojuegos de IHS Markit.

Let`s Go pikachu y Let`s Go Eevee podrá interactuar con el juego del móvil Pokémon Go, ya que se podrá sincronizar los teléfonos inteligentes con las consolas por medio de una conexión Bluetooth, lo que permitirá a los jugadores transferir monstruos de Pokémon Go a los juegos Switch y viceversa, e incluso permitirá desbloquear a Meltran, el nuevo personaje.

Meltran ya marcaba tendencia entre los jugadores en redes sociales de Porkémon a las pocas horas de que el juego se lanzara, dicho personaje podría ayudar a vender 7.5 millones de unidades de los nuevos títulos para marzo.

"Nintendo cree que este sera un gran producto para regalar durante la temporada de ventas navideñas y esa es una razón por la que no ha abandonado su pronostico de ventas de Switch para todo el año", agregó Piers Harding-Rolls.

El disgusto de usuarios de Pokémon Go.

Miembros de la comunidad de Pokémon ven el lanzamiento de Meltan como algo barato y sucio de utilizar por parte de Nintendo, pues aquellos fanáticos que les gusta coleccionar los monstruos de bolsillo tendrán que gastar al menos 360 dólares para comprar un juego de Switch o Let`s Go pikachu y Let`s Go Eevee lo que resulta una contrariedad con el lema de la serie "Hay que atraparlos a todos".