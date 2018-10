Envía mensajes de WhatsApp a números no registrados con este truco

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares entre los millones de usuarios móviles, y aunque recientemente hemos sido testigos de diversas actualizaciones para mejorar la experiencia de la aplicación, parece ser que la opción de enviar mensajes a personas que no se encuentran en la lista de contactos del teléfono sigue sin aparecer.

Si eres uno de esos usuarios que incluso han tenido que guardar números de teléfono desconocidos con un nombre cualquiera solo para poder enviarle un mensaje, tenemos buenas noticias, ya que existe un truco que terminará con ese molesto detalle, tanto en Android como para iOS.

Cabe destacar que una de las razones por las que esta opción no está disponible de manera predeterminada en la aplicación es debido a que WhatsApp está destinada a la interacción con los usuarios que están agregados en la libreta telefónica; pero eso no quiere decir que no se puedan enviar mensajes directos a ciertas personas que no están guardadas, ya sea por motivos personales o por motivos de fuerza mayor.

Si eres un usuario Android o iOS solo tendrás que seguir este truco para enviar mensajes a cierto número no agregado.

Enviar mensaje a número no registrado

Abre el navegador de tu preferencia, puede ser Safari, Chrome, Firefox u otro que tengas instalado en tu dispositivo móvil. Escribe en la dirección url la siguiente extensión: https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX.

Ahora, deberás sustituir todas las letras ‘x’ por el número de la persona a la que deseas enviarle un mensaje junto con el prefijo del país al que pertenece, en el caso de México es el +52.

En ese momento aparecerá una pregunta para confirmar que deseas enviar un mensaje o abrir un chat con ese número de teléfono, al oprimir ‘continuar’ se redireccionará a la aplicación en donde podrás redactar el mensaje que deseas compartir.

Recuerda que este truco de WhatsApp es para enviar mensajes a los números de teléfono que no tenemos están agregados a la agenda del teléfonos.

Por motivos de seguridad y, sobre todo, para que no olvides la url, se recomienda que guardes la dirección en un bloc de notas o en un documento aparte.