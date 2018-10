Elon Musk quiere construir un "mecha"

En muchas ocasiones, las declaraciones de Elon Musk que comienzan como bromas, terminan siendo proyectos reales. En esta ocasión el director ejecutivo de Tesla y Space X, compartió en su cuenta de Twitter una afirmación que ha generado cientos de reacciones en muy poco tiempo.

Elon Musk, dejó en claro este domingo que es un aficionado del 'anime', las películas de animación japonesas, y aprovechando el momento, manifestó sus intenciones de construir un 'mecha'. Dentro del género de ciencia ficción, se trata de un robot o vehículo mecanizado de gran tamaño que cuenta con extremidades móviles como brazos o piernas.

Musk escribió algunos tuits desde muy temprano acerca de algunos productos animemanifestando su amor por Your Name, que desde 2016 se volvió muy popular y dijo que "también me encanta 'La princesa Monoke'".

Más tarde, agregó otro tuit en donde afirma que "es hora de crear un 'mecha'". Este tipo de robots gigantes se popularizaron dentro de los animes gracias a series como 'Gundam', 'Neo Genesis Evangelion' y 'Mazinger Z', cuya aparición marcó la base de este género.

It is time to create a mecha — Elon Musk (@elonmusk) 14 de octubre de 2018

El tuit ha generado miles de comentarios en poco tiempo, desde personas que tomaron muy en serio la declaración, hasta usuarios que se burlaron del mensaje. Aunque aún no se puede afirmar si se trata de una broma de Elon Musk o si tealmentee planea construir un robot de combate, esta no es la primera ocasión en que el empresario manifiesta ideas que al principio pueden parecer descabelladas para después convertirse en proyectos concretos.

Este fue el caso de la compañía The Boring Company, que se fundó en 2016 por Musk, con el objetivo de construir y operar un enlace de transporte subterráneo de alta velocidad. Nació de manera espontánea después de que el empresario tuiteara desde su auto que el tráfico "lo estaba volviendo loco" y que iba a construir "una máquina para perforar túneles".