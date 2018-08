El servicio de almacenamiento Google One llega a México

Google One, el servicio de almacenamiento extendido en la nube que se había anunciado semanas atrás para Estados Unidos llega oficialmente a México, Brasil y Argentina.

“Google One es una nueva suscripción que estamos lanzando en Google, que ofrece a los miembros espacio extra de almacenamiento en la nube que es nuestro principal componente pero estamos agregando nuevos beneficios además de eso como acceso directo a un grupo de expertos entre otros extras como poder compartir con la familia, hasta cinco miembros de la familia. Es decir, una persona se puede suscribir a Google One y hasta cinco miembros puede disfrutar de sus beneficios”, explicó Nicolás Maurette, gerente de marketing de Google One para Forbes México.