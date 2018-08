El juego 'Snake' de Nokia ahora en realidad aumentada en Facebook

La nostalgia llega para todos los usuarios de Nokia de hace diez años atrás, 'Snake' era uno de los pasatiempos que todo niño o adolescente recuerda haber jugado, y ahora surge una nueva versión que incluye realidad aumentada.

HMD, la compañía encargada del desarrollo y comercialización de los teléfonos Nokia ha desarrollado 'Snake 2' para la cámara de Facebook que contiene un minijuego y una máscara para tomarte selfies.

Esta nueva herramienta ya está disponible para los usuarios de Facebook sin importar el sistema operativo, iOS o Android. Lo mejor es que ya no necesitas tener en la mano un Nokia para jugar Snake, ya que solamente se necesita abrir la cámara de Facebook. Al encender la cámara frontal se activarán todas las máscaras disponibles de la red social, dentro de las que se incluye la serpiente.

De esta forma no solamente podrás tomarte selfies, sino que también tendrás acceso al minijuego de Snake 2 desde la cámara de Facebook. La esencia es la misma, la serpiente come las frutas que aparecen y va creciendo conforme el juego avanza, pero ten cuidado de no chocar con el mismo cuerpo de la serpiente. El juego cambia en el sentido de que el escenario podrá ser cualquiera que elijas y usarás dos botones para direccionar a la serpiente.

HMD manifestó que las partidas podrán ser transmitidas a través de Facebook Live. Incluso el Chief Product Officer de HMD, Juho Sarkivas, compartió su juego en su cuenta de Twitter.

“El mundialmente famoso juego volvió a ganarse el corazón de las personas en el Mobile World Congress en 2017, cuando lo anunciamos para Facebook Mesenger. Ahora lanzamos una experiencia mucho más imersiva para los fans, permitiéndoles ser la serpiente y comer las manzanas con los filtros disponibles en Facebook Camera. Es así como traemos un ícono del gaming a una nueva era de la realidad aumentada”, Pekka Rantala, director de Marketing y Vicepresidente Ejecutivo de HMD.

Recuerda tener actualizada la aplicación de Facebook para tener acceso al juego.