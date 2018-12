EXCLUSIVA: Rechaza Netflix haber accedido a mensajes privados de usuarios de Facebook

El conflicto habría iniciado cuando el diario de EU creyó encontrar evidencias que respaldan su teoría.

En un breve comunicado, Netflix Inc, la empresa de entretenimiento por streaming, principal proveedora de películas, series de televisión y documentales por Internet, respondió a las críticas generadas por una nota informativa del diario estadounidense The New York Times.

"A lo largo de los años hemos intentado varias formas de hacer que Netflix sea más social. Un ejemplo de ello fue una funcionalidad que lanzamos en 2014 que permitía a los miembros recomendar series y películas a sus amigos de Facebook a través de Messenger o Netflix. Esta herramienta no fue popular, así que la deshabilitamos en 2015. En ningún momento accedimos a los mensajes privados de las personas en Facebook ni solicitamos hacerlo."

Previamente The New York Times habría dado a conocer presuntos acuerdos que Facebook ofreció a empresas como Netflix, Spotify, Amazon, Apple o Microsoft a lo largo de los años, para aumentar el número de usuarios de Facebook y por consiguiente mayores ingresos por publicidad. Las compañías obtendrían información para mejorar sus productos.

Según afirma The New York Times después de analizar los documentos internos de Facebook, encontró que unas 150 firmas tecnológicas tuvieron acceso a datos de los usuarios sin su consentimiento explícito.