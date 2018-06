E3 2018: fechas y horarios de las conferencias, rumores, juegos y donde verlo.

Uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos es el Electronic Entertainment Expo (E3), este se lleva acabo cada año en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles California y es el lugar en que las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos presentan sus nuevos productos ya sea una consola nueva o un juego nuevo, este es el mejor lugar para hacerlo y nosotros les traemos fechas y horarios de cada conferencia, los rumores, los juegos ya anunciados de los cuales sabremos más y donde podrás verlo en vivo aunque en ingles sin subtítulos ni doblaje. Claro que después nosotros te traeremos el resumen de cada conferencia.

Empecemos por lo más importante quienes presentarán conferencias y en que fechas y horarios serán:

Sábado 9 de junio

EA – 1:00 pm

Domingo 10 de junio

Microsoft – 3:00 pm

Bethesda – 8:30 pm

Devolver Digital – 10:00 pm

Lunes 11 de junio

Square Enix – 12:00 pm

Limited Run Games – 2:00 pm

Ubisoft – 3:00 pm

PC Gaming Show – 5:00 pm

Sony – 8:00 pm

Martes 12 de junio

Nintendo – 11:00 am

Podrás verlo en directo desde YouTube ya que ellos tendrán una transmisión especial con Geoff Keighley como anfitrión, esta comenzara el Domingo 10 de junio a las 3:00 pm y tendrá una duración de 16hrs. Por otro lado, podrás ver las conferencias desde diferentes canales de YouTube y Twitch, como IGN, GameSpot, Etc. Incluso podría ser que alguien transmita en Facebook Live.

Como ya mencionamos si las quieren ver en vivo será sin subtítulos ni dobladores, pero nosotros les traeremos los resúmenes de cada conferencia después de que terminen para que no se pierdan ningún detalle de esta expo y estén atentos a nuestras publicaciones.

Ahora hablemos de los juegos ya anunciados que veremos en este E3 2018. Estos y otros más son los juegos que sabemos estarán en el E3 no sabemos exactamente qué clase de noticias tendremos sobre ellos esperamos muchos gameplays, trailers epicos y fechas de estreno.

Anthem

Assassin's Creed Odyssey

Battlefield

Beyond Good and Evil 2

Call of Cthulhu

Call of Duty: Black Ops 4

Death Stranding

Dreams

The Division 2

Fallout 76

For Honor

Kingdom Hearts 3

The Last of Us Part II

Mega Man 11

Monster Hunter Generations Ultimate

Rage 2

Spider-Man

Street Fighter V: Arcade Edition

Super Smash Bros

The Surge 2

Team Sonic Racing

Aparte tenemos varios posibles juegos que se rumorea podrían aparecer en este E3 2018.

Crackdown 3

Cyberpunk 2077

Days Gone

Dragon Quest 2

Final Fantasy VII Remake

Gears of War 5

Halo 6

Kirby

Life is Strange 2

Fallout

Marvel's Avengers Project

Metro Exodus

Metroid Prime 4

Pokemon

Shenmue 3

Shadow of the Tomb Raider

Splinter Cell

Spyro Reignited Trilogy

Yoshi

Otros rumores nos dicen que podríamos tener una nueva entrega de Devil May Cry, Sony anunciara 3 juegos nuevos antes del E3, Fortnite y Dragon Ball FighterZ podrían llegar a Nintendo Switch, posiblemente habra 3 titulos nuevos de Gears of War que incluyen una secuela, un RTS y un Battle Royale, posiblemente una remasterización de Resident Evil 2 y también tendremos torneos y competencias.

Como la de Super Smash Bros que tendrá a 8 jugadores seleccionados por Nintendo de entre los cuales está el mexicano MkLeo campeón del EVO Japan 2018, también tendremos torneo de Splatoon 2 y de Monster Hunters World.

De entre lo que no veremos esta Borderlands 3 y The Darksiders 3 tampoco porque sus desarrolladores THQ Nordic dijo que no asistirían al E3 por que tienen planeado ver el mundial de futbol.