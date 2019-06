1 /3 Descubre cómo añadir letras de canciones en Instagram Stories de forma nativa canciones en instagram canciones en Instagram Stories

Haciendo el cumplimiento con una de las principales demandas de los usuarios a lo largo del tiempo, Instagram ha incorporado finalmente la posibilidad de agregar de forma nativa letra a las canciones, una de las características con más popularidad de los Stories. De esta manera, ahora se podrá dotar de una dinamicidad adicional a los Stories, que han llegado a ser con el paso del tiempo un pilar fundamental de la plataforma propiedad de Facebook.

Esta nueva herramienta, como ya es frecuente en Instagram, se está empezando a implementar de forma paulatina. Esto quiere decir que es posible que todavía no puedas hallarlo en la aplicación, pero no necesitas actualizar ni realizar alguna acción en particular, simplemente va a aparecer como disponible a lo largo de las siguientes horas o días a medida que el servicio vaya extendiendo su incorporación.

Aprende a añadir letras de canciones en Instagram Stories

El proceso a seguir para agregar las letras, como se decía es sumamente sencillo, ya que se incluye directamente en el sticker Música. Al utilizar el mismo y elegir una canción, observaremos aparecer ahora sobre la línea de tiempo de la misma una fila de opciones entre las cuales se puede seleccionar si se desea que se exponga la letra de la misma, de qué modo -existen varios disponibles- o si se prefiere exponer la carátula de la manera habitual.

Sobre las posibiidades con las letras, existen cuatro estilos distintos, a los cuales se puede motivar el color y redimensionar al gusto sobre la historia. Sólo habrá que elegir uno, acabar de completar el adorno a nuestro y subir la historia, que se expondrá con esta nueva y original vista a todos nuestros seguidores.