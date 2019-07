Conoce los videojuegos que no serán compatibles con Nintendo Switch Lite

Falta poco tiempo para que se termine la espera debido a que Nintendo ha tomado la decisión de lanzar una nueva consola portátil que llevará el nombre de Nintendo Switch Lite.

La fecha de lanzamiento de esta nueva consola portátil va a ser el 20 de septiembre del año en curso en Estados Unidos y tendrá un precio de 199 dólares.

Por otro lado, refiriéndonos a América Latina, aún se desconoce la fecha exacta para su lanzamiento.

Cabe mencionar que esta consola es una versión exclusivamente portátil, teniendo un precio más ajustado y con algunas distinciones de su versión pasada, el Nintendo Switch.

A pesar de que los usuarios ya se encuentran ansiosos porque esta consola llegue a sus hogares, deberán contemplar que según Nintendo, hay varios videojuegos que no van a ser compatibles porque no podrán reproducir la experiencia completa.

Lista de videojuegos

1-2 Switch

Nintendo Labo Toy-Con 01: kit variado

Nintendo Labo Toy-Con 02: kit de robot

Nintendo Labo Toy- Con 03: kit de vehículos

Super Mario Party

Motivo por el cual no serán compatibles

De acuerdo a información de Nintendo, esta consola portátil no cuenta con vibración HD, esto significa que al no poseer sensores de movimiento, los juegos no tendrán todas las características que brindan para disfrutarlos.

Por ejemplo, en el momento en que en el videojuego se realiza un movimiento fuerte o choca con algo, el Nintendo Switch Lite no reportará el movimiento.

Por otro lado, Nintendo indica que otros videojuegos como toda la saga de Nintendo Labo Variety Kit, a pesar de que se pueden usar mandos Joy-Con adicionales con los accesorios Toy-Con incluidos en el kit, en la consola Nintendo Switch Lite no pueden ponerse la mayoría de los accesorios y esto tendrá como consecuencia que la experiencia del videojuego no sea la misma.

No obstante, existen videojuegos que sí vas a poder disfrutar. Según Nintendo, Mario Tennis Aces y Snipperclips y Snipperclips: Set plus podrás jugarlos sin algún problema en Nintendo Switch Lite.

Lo que ofrece Nintendo para que juegues estos videojuegos, es que consigas los Joy-Con y los conectes de forma inalámbrica a la consola, esto te apoyará a comprobar la compatibilidad de los nombres específicos con los diferentes modos de juego.

Puedes consultar la página Nintendo en la sección de modos de juegos compatibles.