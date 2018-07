Conoce las competencias de videojuegos más importantes de México

Como si fuera un deporte de alto rendimiento, los videojuegos han logrado tener una plataforma para que los jugadores puedan competir unos entre otros en México.

Existen diferentes competiciones repartidas en todo el año en México y en el mundo, con la finalidad de cubrir el calendario lo mejor posible y así mantener activa a su gran base de seguidores.

En América Latina existen más de 23.7 millones de seguidores de los videojuegos y el número de gamers mexicanos alcanzó casi 69 millones durante 2017, lo cual representa un incremento de poco más de 15% con respecto a 2016. Mientras que el valor del mercado nacional ascendió a $24 mil millones de dólares, con lo cual ocupa la plaza número 12 del mundo.

Te presentamos las competencias más importantes en México para los amantes de los videojuegos:

Thunderstruck

El evento de juegos de peleas más importante de México, tiene cinco años realizándose, para el 2017 los torneos principales fueron ‘Street Fighter V’, Super Smash Bros’, ‘Super Smash Bros Melee’ y ‘KOF XIV’.

Pero uno de los atractivos es que el torneo forma parte del Capcom Pro Tour que se realiza en todo el mundo. Los jugadores de Street Fighter V tienen la oportunidad de obtener puntos clasificatorios, así que es normal ver algunos jugadores internacionales participando, para llegar a la Capcom Cup que se celebra en diciembre.

Gamelta

Para 2017 lograron reunir a 4,700 jugadores en tres diferentes temporadas, mientras en sus transmisiones contaron con más de 2.2 millones de espectadores en línea.

Entre sus torneos cuentan con cinco clasificatorios de la América Latina que manda a los jugadores a finales mundiales. Actualmente cuenta con torneos de 'Halo 5', 'Gears of War 4', 'Rainbow Six', 'Overwatch', 'Call of Duty: WWII', 'Injustice 2', 'Rocket League', 'FIFA 18', 'League of Legends' y los clásicos 'Street Fighter', 'KOF' y 'Smash Bros'.

Concurso de ESL

ESL es la plataforma líder del mundo en concursos de videojuegos y los torneos destacados que ofrece en nuestra región son de ‘Counter Strike’, ‘Dota 2’, ‘Quake Champions’. ‘Rainbow Six’, ‘League of Legends’ con torneos semanales donde los ocho primeros equipos de cada semana reciben puntos para la final mensual, con diferentes premios en efectivo.

LLN Liga Latinoamérica Norte

League of Legends tiene una presencia importante en nuestra zona y la Liga Latinoamérica Norte es el evento que puede llevar a un equipo al campeonato mundial del juego. El formato es con 8 equipos que se enfrentan entre todos en 10 semanas, para después seleccionar a los mejores 4 y colocarlos en eliminación directa en semifinales y su respectiva final.

Las finales se realizaban de manera presencial en la Arena Ciudad de México, pero en la edición de 2017 decidieron hacer un evento más pequeño, ya que en palabras de sus productores no se encontraban satisfechos con la calidad de sus transmisiones, por lo que decidieron priorizar otros elementos.