Con su Galaxy S9, Samsung se burla del iPhone X

Samsung se burla del iPhone X

Con comerciales de su nuevo Galaxy S9, Samsung ridiculiza con sus promocionales al tan aclamado iPhone X para dejar claro que su nuevo celular es mucho mejor.

En el vídeo, un empleado de Apple deja claro a la clienta que el iPhone X no viene con un cable de carga rápida incluido, pero que puede comprarlo aparte si quiere. En el vídeo que hay a continuación, un cliente discute con el empleado de Apple sobre la cámara de ambos terminales, diciendo que la del S9 tiene mejores puntuaciones, pero el empleado de Apple lo único que hace es señalarse en el logo.

En el último vídeo de la serie “Ingenius” de Samsung, el ataque se centra en los adaptadores que tienen que utilizar los usuarios del iPhone para poder utilizar unos cascos con clavija y de que no pueden hacer nada si a la vez tienen que cargar el teléfono. A continuación os dejamos con ese último vídeo.

Antes Samsung publicó otro video similar donde sugería que sus teléfonos presentan una mejor velocidad de descarga que los modelos del rival.

Esto es claramente una referencia a la cantidad innecesaria de complementos que debe de comprar un usuario de iPhone.

Si bien, puede que estos anuncios no harán a los usuarios de Apple cambiar de compañía, al mostrar las fortalezas de Samsung pero no el teléfono en sí; no cabe duda que es una forma ingeniosa de atacar a la competencia.