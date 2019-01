Cadillac entrará al mundo de los vehículos eléctricos

Durante una junta realizada la semana pasada donde se encontraban inversionistas, General Motors dio a conocer que Cadillac llegará a ser una marca principal de vehículos eléctricos en un próximo futuro, de acuerdo a información de Reuters. La compañía automotriz de origen estadounidense se encuentra preparándose para informar el primer modelo con baterías, no desean quedarse fuera en un mercado que continúa incrementando su lista de competidores.

Tanto el primer coche como el resto del equipo eléctrico utilizarán la plataforma BEV3. la compañía asegura que su tecnología es flexible, contando con la capacidad de adaptarse a distintos tipos de vehículos y sus respectivas configuraciones. Será la decisión definitiva de la empresa a un mercado que en la actualidad es dominado por Tesla y Nissan.

Cadillac entrará al mundo de los vehículos eléctricos

Han destacado que son ellos quienes se encuentran diseñando las celdas de las baterías, ya que tienen como propósito hacer más fácil su uso en todos los programas de GM. Esto les hará posible ajustar la capacidad de la batería dependiendo de los requisitos del automóvil o las necesidades del cliente. De igual forma serán también los responsables de otros componentes de gran importancia que hasta ahora no han dado a conocer.

Evidente plan

Las instrucciones son claras, se tiene planeado seguir con la identidad de lujo que ha caracterizado a Cadillac por décadas. Por ahora, su principal contrincante que deberá vencer es Tesla, ya que Nissan y otros fabricantes como Volkswagen y Ford se centrarán en productos de menor precio. No es la primera aparición de GM en el mundo de los autos electrificados; tiempo atrás enviaron el Volt, un auto que terminará su producción en marzo del año en curso. Cadillac no es aprendiz en el sector; en 2017 lanzaron a la venta una versión híbrida del CT6, aunque desgraciadamente no tuvo la respuesta deseada.

Te puede interesar: Apple ya empezó con la producción del AirPower según reporte