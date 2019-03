Autos Tesla son capaces de detenerse al identificar un semáforo en rojo

Tesla continúa mejorando sus funciones de conducción autónoma, incluyendo los sistemas de seguridad activos y pasivos de sus vehículos. A pesar de que esta función todavía no se encuentra disponible todavía para el público, hablamos de una utilidad de seguridad que llegará en un tiempo cercano, de acuerdo a información de algunos medios como Electrek: los Tesla van a ser capaces de identificar cuándo un semáforo está en rojo y parar el auto, así como evitar que siga circulando cuando detecta este indicador.

De esta manera, trabaja como sistema de seguridad activa dentro de los sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción del Tesla, y le integra un punto más de autonomía en este tipo de casos, demasiado comunes en la carretera en el día a día. Esta herramienta ha sido identificada por un conocido hacker de los Tesla que lleva por nombre veygreen, que ha expuesto la función a través de un video.

Como se menciona, no está todavía muy claro si estará en un tiempo cercano al resto de usuarios o será una actualización de la siguiente versión del Autopilot para los Tesla compatibles. Y es que no es aún muy estable a la hora de identificar todos los semáforos.

"No es muy estable y la temperatura aumenta notablemente cuando está habilitada (hw2.0 / 2.5). Quiero decir que es capaz de ver tanto el rojo como el verde. Además, si no puede decir que está verde, se ralentiza para asegurarse de que pueda detenerse a tiempo, lo cual es genial. También detectar señale de STOP pero no pude encontrar un buen lugar para grabarlo en el video sin poner a nadie en peligro, por lo que es para otro momento".

Señales de STOP, semáforos... el software de Tesla posee escondidas un montón de funciones que los investigadores van identificando poco a poco, y parece que, una vez son estables, la empresa poco a poco las va incorporando en las versiones definitivas del software del Tesla. Sea como sea, esto no ha hecho más que iniciar.