Automovilista acabó en río por seguir instrucciones de Google Maps

El último fin de semana, Google Maps envió a un desafortunado automovilista a un río en Bali luego de seguir una ruta que sólo era para motocicletas. De manera fortuita, el automovilista únicamente sufrió heridas leves.

No obstante, varias personas no han corrido con la misma suerte. En 2015, una mujer perdió la vida de quemaduras graves en un accidente de coche. La policía concluyó que el marido, que manejaba el vehículo, se encontraba demasiado concentrado en las instrucciones del GPS que no pudo observar las señales de tráfico.

De manera desafortunada, los accidentes provocados por dispositivos GPS y aplicaciones de navegación han llegado a ser demasiado comunes a nivel global. En varios lugares como California, incidentes como este tienen incluso un nombre: muerte por GPS.

En la actualidad, la mayoría de nosotros escribimos un destino en cualquier app de navegación y damos por hecho las rutas que nos sugieren. Cuando nos encontramos al volante, es sencillo seguir ciegamente las instrucciones brindadas por estas aplicaciones. Creemos, por conveniencia, que Google Maps o Waze siempre están en lo correcto. Aunque ninguna de estas aplicaciones es perfecta, y sus imperfecciones pueden resultar mortales para algunos.

Cabe destacar que no sólo representan un peligro potencial para la seguridad, también pueden resultar muy molestas. En Estados Unidos, distintos vecindarios se encuentran experimentando un incremento de tráfico a medida que las aplicaciones de navegación alejan a los coches de las áreas con mucho tráfico hacia comunidades pequeñas. Las que antes eran terrenos residenciales tranquilas, han llegado a ser atajos para quienes viajan de manera diaria.